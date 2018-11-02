Daday'da üniversite öğrencilerine Cumhuriyet anlatıldı

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Serhat Yılmaz tarafından verilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Konferansın açılışında konuşan Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir, “Yüksekokulumuzda hem mesleki hem de kültürel faaliyetler yapıyoruz. Bugün de cumhuriyet bayramı vesilesiyle hazırladığımız konferans programı ile devam ediyoruz. Misafirimiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Mehmet Serhat Yılmaz'dır. Kendisi ‘Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Bayram Kutlamaları' konulu konferanslarını verecekler. Atatürk ‘tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir' der. Anadolu'ya geleli 1000 yıldan fazla oldu. Bu topraklarda devlet kuralı 861 yıl oldu. Cumhuriyetimiz kurulalı 95 yıl oldu. Selçuklular da Osmanlı Devleti de Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir. Devletimiz ve milletimiz ilelebet yaşayacaktır” dedi.

Selamlama konuşması yapan Kaymakam Kemal Balaban ise, öğrencilerin cumhuriyete sahip çıkarak, ona ve değerlerine bağlı kalan birer birey olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Atatürk'ün sevdiği şarkılarında dinletildiği konferans programı Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir'in konuşmacı Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Serhat Yılmaz'a teşekkür plaketi vermesi ile son buldu.