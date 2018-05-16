Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda gerçekleşen konferansta öğrencilere Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlerinden Prof. Dr. Yavuz Demirel tarafından “Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri” konulu konferans verildi.

Konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Konferansta öğrencilere “Nasıl Cv Hazırlanır?”, “İşverenle Nasıl Görüşülür?” ve “İş Arama Teknikleri” konuları anlatıldı. Programı sonunda konuşmacı Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Demirel’e Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir tarafından Teşekkür Plaketi verildi.