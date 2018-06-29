Daday’da yaz kuran kursları açıldı

Daday İlçe Müftülüğü tarafından 2018 Yılı Yaz Dönemi Kur’an Kurslarının başlaması nedeniyle Merkez Kolukaraoğlu Camiinde açılış programı düzenlendi. “Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi” teması ile 17 Ağustos’a kadar devam edecek olan ve yaklaşık 530 öğrencinin din ve kuran eğitimi alacağı Yaz Kur’an Kurslarının açılış programına Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır, kurs öğreticileri, din görevlileri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Program kurs öğrencilerinden Muhammed Al isimli öğrencinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Kerem Tanbaş isimli öğrenci ve Merkez Kolukaraoğlu Camii korosu birbirinden güzel ilahileri seslendirdiler. Program da kısa bir konuşma yapan ilçe Müftüsü İsmail Çakır, Yaz Kur’an Kurslarındaki eğitimin dini kişilik ve kimliğin oluşmasın da önemli olduğu okul eğitimi gibi ciddiye alınması gereğini dile getirerek, her yaş çağına özgü bir din eğitimi ile günü çocukluk ergenlik ve gençlik olgunluk din eğitimlerinin zamanında alınması gerektiğini söyledi.

Müftü Çakır, “Yaz tatilinde kurslarda geçireceğiniz 3 saat, tatilinizden ve dinlenmenizden bir şey kaybettirmez, ama burada alacağınız eğitim ve bilgiler size çok şey kazandıracak. Din eğitimi vatan millet insanlık duygularının geliştirir. İnsan hep aklının bir köşesine insanlığı ve Müslümanlığı yerleştirmeli, dinin gayesi kamil insan yetiştirmektir” dedi.

Program öğrencilere dağıtılan ikramlarla son buldu.