Dadaylı şehit aileleri ve gaziler, Araç Harp Müzesini ziyaret etti

Daday'da ikamet eden şehit aileleri ve gaziler, Araç Harp Müzesi ile Araç Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Daday'da ikamet eden şehit aileleri ve gaziler, beraberinde emniyet personeli ve jandarma ekipleriyle birlikte Araç Harp Müzesi ile Araç Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti. Araç Harp Müzesi ziyaretinin ardından şehit aileleri ve gaziler, Araç Kaymakamlık binasına geçti. Burada Araç ilçesinde bulunan şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Dadaylı şehit aileleri ve gaziler, Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Araç Harp Müzesi ziyaretinde konuşan Gazi Abdullah Savaş, şehit aileleri ve gaziler adına Kaymakam Mustafa Görmüş'e teşekkür etti.