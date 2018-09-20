Dadaylılar Derneği yeni yönetimi basınla buluştu

Kastamonu'da kurulan Dadaylılar Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin yeni yönetim kurulu basınla bir araya geldi.

Dernek Başkanı Berat Satıoğlu, tüm Dadaylıların dernek üyesi olduğunu belirtti. Başkan Satıoğlu , Daday için yerel ve idari birimlerle bir araya gelerek çalışacaklarını ifade etti. Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesinde basın toplantısı yapan Dadaylılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Berat Satıoğlu, yeni aldıkları yönetim kurulu olarak dertlerinin Daday olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Berat Satıoğlu, “Kastamonu'da yaklaşık 11 bin civarında Dadaylı hemşerimizin olduğunu biliyoruz. Bunların tamamını biz derneğimizin genel ve tabi üyesi kabul ediyoruz. Bu noktadan hareketle Dadayımıza neler yapabileceğimizin ve Dadayımızın derdindeyiz. Daday'ın bundan sonraki yolunda ilerlemesinde neler yapabilirizi konuştuğumuzda hepimizin malumu olduğu üzere turizm noktasında buradan yola çıkarak hareket etmek istiyoruz”dedi.