Demba Ba’nın ayağı kırıldı

Varış noktasına geçtiği an kırılan atın ayağı, sahibini üzdü.

Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişleri, Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın 93’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi. Uzunyazı Mevkii’nde gerçekleştirilen at yarışları, büyük heyecana sahne oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın 93’ncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları” düzenlendi. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Kastamonu Belediyesi’nin birlikte düzenlendiği 29. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları büyük bir mücadeleye sahne oldu. Uzunyazı mevkiinde yarış alanında düzenlenen at yarışları, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Etkinlik kapsamında organize edilen Rahvan Yarışları’nda 45, Dört Nala At Yarışları’nda da 21 atın yarışması büyük heyecana sahne oldu.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı at yarışlarında Üçlü Tay, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı Koşusu, Baş Koşusu, İngiliz Safkan Dört Nal ve Arap Safkan Dört Nal branşlarında çok sayıda at, birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Vatandaşlar ve at yarışıseverler, jokeylerin nefes kesen mücadelesine ortak olmak için Kastamonu’da at yarışlarının sahasına akın etti. Çok sayıda jokeyin yarıştığı at yarışlarında dereceye giren at sahiplerine ve jokeylere ödüllerini Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş takdim etti.

“Yarışlarda birici gelen Demba Ba isimli atın ayağı kırıldı”

Yapılan at yarışlarında 3’lü tay kategorisinde İsa İleri’nin atı birinci, Yılmaz Karabakal’ın atı ikinci oldu. Küçük ortada Şahap Gürsoy’un atı birinci, Aliekber Karatepe’nin atı ikinci, Muzaffer Topaloğlu’nun atı üçüncü oldu. Büyük ortada Emircan Şerifoğlu’nun atı birinci olurken Sebahattin Kuzuoğlu’nun atı ikinci oldu. Başaltı koşusunda Ahmet Boyacı’nın atı birinci, Musa Taflar’ın atı ikinci, Yılmaz Karabakal’ın atı üçüncü oldu. Baş koşuda Günal Genç’in atı birinci, Mehmet Falay’ın atı ikinci ve Yılmaz Karabakal’ın atı üçüncü oldu.

B Grubu Arap atlarının yarışı ise büyük bir heyecana sahne oldu. Çorum’dan gelen Serdar Öztoyan’ın atı birinci olurken, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın atı ikinci ve Utku Aygün’ün atı üçüncü oldu.

A Grubu Arap atlarının yarışında ise Bilgehan Babayiğit’in atı birinci, Osman Göçmen’in atı ikinci, Mehmet Gezgin’in atı üçüncü oldu.

İngiliz atlarının yarışlarında adeta nefesler tutuldu. İngiliz B Grubu dörtnalda Utku Aygün’ün atı birinci, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın atı ikinci ve Orhan Türkoğlu’nun atı üçüncü oldu.

İngiliz A Grubu dörtnalda ise Namık Özen’in atı birinci, Erdoğan İyidöner’in atı ikinci ve Yüksel Kırık’ın atı da üçüncü oldu.

İngiliz A Gurubu dörtnalda yarışan Demba Ba isimli at ise, varış noktasına geldiği esnada ayağı kırıldı. Demba Ba isimli atın sahibi Namık Özen, yarışta birici gelmesinden ötürü büyük sevinç yaşarken, atının ayağının kırılmasıyla da büyük üzüntü yaşadı.

Varış noktasında sahibi Namık Özen tarafından açılan ‘Kum Çim Farketmez, Ertuğrul Arslan Affetmez, Demba Ba’ pankartı ise dikkatlerden kaçmadı.

Yarışta birici gelen Demba Ba isimli atın jokeyi Ertuğrul Arslan ise, ödülü almak üzere atsız geldi. Belediye Başkanı Tahsin Babaş’tan ödülünü alan jokey Ertuğrul Arslan, atının ayağının kırıldığını ve o yüzden tören alanına gelemediğini söyledi.

“Geleneksel sporlarımız konusunda ciddi çalışmalar yapacağız”

Ödül töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yapılan faaliyetin Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu etkinlikleri kapsamında olduğunu belirterek, Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu etkinlikleri kapsamında birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini ve gerçekleştirilmeye de devam ettiklerini söyledi.

Yarışlarda emeği bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Günal Genç’e teşekkür eden Başkan Babaş, “Günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey birlik beraberlik, hoşgörü, saygı, sevgi ve bunun yanında böyle güzel aktivitelerde beraber olabilmek. Kültüründen sporuna doğasına, gastronomisine; her bakımdan Kastamonu’yu ele aldık ve tüm dünyaya tanıtmaya gayret gösteriyoruz. At yarışlarımız geleneksel hale geldi. Her yıl düzenliyoruz. Ancak katılımın daha fazla olması bizim için daha önemliydi. Çünkü bu işi teşvik etmemiz lazım sizlerin de bizleri teşvik etmesi lazım. Bundan sonra da geleneksel sporlarımız konusunda ciddi çalışmalar yapacağız. Otogarın karşısında kurduğumuz çadırda, Geleneksel Okçuluk Federasyonuyla beraber Atabeygazi Derneğimizle beraber çok güzel faaliyet gerçekleştiriyoruz. Birçok gencimiz okçuluk konusunda yetiştiriyoruz. Yine Mahalli İdareler Merkezi olarak kullanılan yerde de önümüzdeki günlerde atlı okçuluk faaliyetleriyle bu işi devam ettireceğiz” dedi.

“Yarışmalar, federasyonumuzun kontrolünde yapılıyor”

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç ise, “Bu yıl 29’uncusu düzenlenen geleneksel at yarışlarımız, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu hakemlerinin kontrolünde yapılıyor. Her yıl da böyle oluyor. Atlarımız da Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun atlarıdır. Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın 93’üncü yıl dönümünde düzenlemiş olduğumuz yarışların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel müsabakalar izlemeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.