Demir, CHP’yi HDP’ye açıkça destek vermekle suçladı

Ayrıca Demir, Kastamonu halkının HDP sempatizanı olan bir adaya da oy vermeyeceğini kaydetti.

Kastamonu İlkhaber isimli internet sitesinin konuğu olan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu’ya hizmet etmek için yeniden aday olduğunu belirterek, “Bu memleket için bir şeyler yapmak istiyorum. Kastamonu 2,5 yılı dolu dolu geçirdi. Kastamonu, 2,5 yılda 9,5 milyarlık liralık yatırım aldı. Bunları sıralarsak Cide-Kurucaşile Yolu, İnebolu Yolu, Kırık Barajı, Araç-Kastamonu Yolu, Azdavay-Kastamonu Yolu, Devrekani Kavşağı, Havalimanı, Ilgaz Tüneli gibi yatırımlar kazandırıldı. Şuanda planlanan Cide-Kurucaşile Yolu ve Karadeniz Sahil Yolu sadece 6,5 milyar lirayı bulunuyor. Bunların yanında çözülmesi beklenen ve sorun olarak bizi bekleyen projeler var. Şuanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin projesi hazırlanıyor. Polis Eğitim Merkezini ilimize kazandırdık. Bununla ilgili gerçekten büyük mücadele verdik. Ayrıca Doğa Kültür Köyü ve MİEM’in de faaliyete geçmesiyle birlikte Kastamonu’da bir Spor Turizm Merkezi olması noktasında benim bir hayalim var. Şuanda Doğa Kültür Köyünde bir tane futbol sahası yapılıyor ve daha sonraki zamanlarda bunu sayısının 3’e artıracağız ve hatta ormanın içerisinde birkaç yer tespit ettim belki de ormanın içerisine sahalar yapacağız. Konaklama kısmını açıyoruz. Bununla birlikte yaz kamplarını Kastamonu’ya çekerek Spor Turizm Merkezi haline gelmek istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, ilimizi ziyaret edip talep ettiğimiz stadyum sözünü bizlere verdi. Bu, Kastamonu için çok önemliydi. Stat dışında MİEM’den ilçelerdeki spor sahalarına kadar birçok projenin sözünü bakanımızdan aldık. Kastamonu’ya Afyon Jet ve Akhisar’a yapılan butik projenin benzerinin yapılması planlanıyor, stat 12 bin 500 kişilik olacak. Bunun yanında Kastamonu’ya Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir spor salonu kazandırıyoruz. 2 bin 500 kişilik küçülür-büyütülür sahayı 3’e bölebiliyoruz. Saha içeri-dışarı gidip gelebiliyor. Bir saha gidip başka bir saha geliyor. Mesela Basketbol oynarken sahayı tekrar çizmeye gerek yok, o gidiyor hentbol oynarken başka saha, voleybol oynarken başka saha geliyor. Bunun ihalesi de 26 Temmuz’da yapılacak ve 1 yıl içerisinde bitirilecek” dedi.

“Tekrar milletvekili seçilirsem Kastamonu’yu spor şehri yapacağım”

Tekrar milletvekili seçilmesi durumunda Kastamonu’yu spor şehri yapma gibi bir düşüncesinin olduğunu söyleyen Demir, “Türkiye’nin birçok ilinde olmayan tesisler Kastamonu’da var. Bu konuda Kastamonu’nun önü açık. Ayrıca Kastamonu’nun geçmişten gelen sorunları teker teker aşılıyor. Bunlardan Tıp Fakültesi sorunu bulunuyor. Bu konuda girişimde çok fazla bulunduk ve yapmaya da devam ediyoruz. Belirli bir aşama kaydettik ama yavaş ilerliyor ve bizim hoşumuza gitmiyor, daha doğrusu benim tarzıma hiç hoş gelmiyor. Bazı engeller var, bu engeller ne ise müdahale edeceğiz. Aslında bir engel de yok şuan. Afile konusunda hiç bir sıkıntımız yok. Üniversite Hastanesi ile Devlet Hastanesi afile olması lazım ve burasının bölge hastanesi olmaması için bir neden yok” diye konuştu.

“Bundan sonra halkımız bizi çok daha fazla görecek”

Tekrar milletvekili seçilmesi durumunda Kastamonu’ya bir büro açacağını ve toplantılara katılmadan halkın sorunlarını dinleyeceğini söyleyen Demir, “Halkımızın bizi göremeyişinin bazı nedenleri var. Kastamonu’da çok program oluyor ve programlara katıldığımızdan dolayı vatandaşlarla buluşamadık. Yeni dönem olursa ben şahsen geçen dönem de söylediğim ama yapamadığım bir sözüm vardı: ‘burada benim bir ofisim olacak ve bu ofisimde herkesi kabul edeceğim ama ona bu dönem genel merkezimiz il başkanlığı varken sizin böyle bir şey yapmanız uygun olmaz diye müsaade etmedi ama bu dönem değişti ve Sayın Cumhurbaşkanımız vekillerden bizzat bunu istiyor şimdi’ Benim de burada bir ofisim olacak ve ben protokolde fazla görünmeyeceğim, halkın içerisinde olacağım artık” şeklinde konuştu.

“Kastamonu halkı, HDP sempatizanı olan bir adaya oy vermeyecektir”

Kastamonu halkının kime oy vereceğini ve kimi seçeceğini çok iyi bildiğini belirten Demir, “Diğer milletvekili adayları hakkında birçok bilgi aldım ama kaynağı net bir şekilde belli olmadığı için bunu bir türlü basın ile paylaşmadım. Ama bir gazetede Hasan Baltacı hakkında çok ciddi iddialar oldu. Zamanında HDP’ye oy vermiş ve geçmişinde de EMEP Partisinin Kastamonu İl Başkanlığını yapmış. CHP’li seçmen bilsin kimlere oy verdiğini ve ona göre sandıkta hesabını sorsun” ifadelerini kullandı.

Hasan Baltacı’nın eleştirilerine de cevap veren Demir, şöyle konuştu: “Hasan Baltacı, sahilin adayıyım diye geçinen demişsin. Ben sahilin adayıyım, ben AK Parti Kastamonu Milletvekiliyim, sahilin vekiliyim, sahilin vekili olarak beni görenlere de teşekkür ediyorum. Ben bu güne kadar Kastamonu sahilinden kimsenin elinin değmediği yerlerin birçok sorununu çözmüş bir insanım. Abana sahil tahkimatından, İnebolu’nun hastane problemlerinden, Cide’nin birçok probleminden, Doğanyurt’un altyapı projesine kadar birçok projesini sadece ben çözmüşümdür. Sen kimsin ya? Sen bir kere Kastamonu’nun öz evladı ol. Eğer biz, bu eleştiriyi yapacaksak, Devrekani’de gidip "ben sizin evladınız olmaya geldim" demeyeceksin, "ben sizin öz evladınızım" diyeceksin. Bugün bir şeyi kaçırdım. Eğer onu kaçırmasaydım bugün Hasan Baltacı çok zor durumda olurdu. Onun yorumunun altına bir bayan şöyle yazmış, "seni çok iyi tanıyorum, sen de beni tanıyorsun biliyorsun, senin ne olduğunu, nereye üye olduğunu, hangi örgütlere üye olduğunu ne yaptığını ne ettiğini" isim isim yazmış orada ve o yorumu da anında sildiler. silmeselerdi ekran fotoğrafını çekseydim işte o bayanın ismi vs hepsi orada vardı. Kastamonu halkı kime oy vereceğini çok iyi düşünmeli. Gelecekle alakalı yatırımlar, projelere mi oy verecek, yoksa yapılacak tüm projelere engel olacak, o gazeteden aldığım bilgilere göre HDP sempatizanı olan, HDP’ye alenen destek verenlere mi destek olacaklar? Bunu soruyorum. Bırakın kendisini partisi destek veriyor ve yüzde yüz talimat da almıştır”

“Halkımız, neyi tercih edip, kime oy vereceğini çok iyi biliyor”

Cumhur İttifakına destek isteyen Murat Demir, şunları kaydetti: “Ben Kastamonu halkına seslenmek istiyorum: “Murat Demir içinize sinmemişse yahut Murat Demir’in gerçekten bir şey veremeyeceğini düşünüyorsanız seçmeyin hiç sorun değil, asla gocunmam. Ama bu memlekete de Kastamonulu olmayan, basında yer aldığı gibi bazı sıkıntıları olan kişilerin eğer Kastamonu’ya faydalı olacağını düşünüyorsanız da buyurun onu seçin. Ama onlar size bir şey vermez. Halkımız neyi tercih edeceğini çok iyi biliyordur, Cumhur İttifakına destek vermelerini istiyorum. Bazı kafası karışmış, kızmış, işte sağa sola kayan vatandaşlardan Milliyetçi Hareket Partisine oy istiyorum. Sevgili Kastamonulu hemşehrilerim: “Siz siz olun Kastamonulu olan bu milliyetçi duygularınızdan asla vazgeçmeyin. 1 Kasım seçimlerinde HDP’ye en az oy çıkan il Kastamonu. Kastamonu’da CHP’yi darmadağın edin, zararı yok Murat Demir çıkmasın ama CHP’nin adayı da meclise gitmesin. Bunu açık yüreklilikle ve net bir şekilde söylüyorum.”