Denizkonak Balıkçı Barınağında çalışmalar devam ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Denizkonak Köyünde Balıkçı Barınağı yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Denizkonak Balıkçı Barınağı inşaatında blok konulma çalışmaları hızlandırıldı.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir'in girişimleri sonucunda Cide ilçesine bağlı Denikkonak Köyünde 2016 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Denizkonak Balıkçı Barınağının yapım çalışmaları sürüyor. Cide'ye bağlı Denikkonak, Uğurlu ve Çamaltı Köyleri sınırları içerisinde Balıkçı Barınağı inşaatı çalışmalarında blok konulmaya başlandı. Bu yılın sonuna kadar yapım çalışmalarının tamamlanması beklenen Denikkonak Balıkçı Barınağı, 7 milyon 500 bin liraya ihale edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Yapılar Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve 2016 yılında sözleşmesi imzalanarak inşaatına başlanan Denikkonak Balıkçı Barınağı, 230 metre ana, 120 metre tali mendirek ve 40 metre de çekek yeri yapılacak. Barınağın bloklarının konulması da devam ediyor. Barınağı, 30 adet küçük tekne yanaşabilecek.