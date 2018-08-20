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20 Ağustos 2018 00:45

Dereye yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu’da motosikletiyle dereye yuvarlanan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dereye yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

20 Ağustos 2018 00:45


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Alçıcılar köyünde akşam saatlerinde evine gitmek isteyen 19 yaşındaki Ali Yakupoğlu idaresindeki motosiklet, köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Yakupoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Yakupoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan Ali Yakupoğlu’nun yakınları, kaza yerinde ve hastanede sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.




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