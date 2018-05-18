Dev maya tankları köyün içinde sıkıştı

Maya tankları köyde bir evin çatısına takılınca, çatının fazla kısmı kesildi.

İstanbul’dan İnebolu’ya gönderilen 6 adet dev tank Ankara’ya sevk edilmek üzere İnebolu Limanı’ndan boşaltıldı. 7,5 metre çapında 18 metre uzunluğunda ve 33 ton ağırlığındaki maya tankları vinçlerle tırlara yüklendi. Ankara’ya yola çıkmak için 1 hafta boyunca tırların üzerinde İnebolu Limanı’nda bekleyen dev maya tankları bugün Ankara’ya yola çıktı. 6 adet dev maya kazanlarının İnebolu Limanı’ndan Ankara’ya zorlu ve uzun yolculuğu başladı. İnebolu Yenigün Tünelinden geçemeyen tırlar Taşoluk köyü içinden geçerek Yukarıçaylı mevkisine çıkmayı planlayarak yola çıktı. Konvoy halinde köy içinden geçen tılar Taşoluk köyü içerisinde sıkıştı. 7,5 metre çapındaki dev kazanlar yol kenarında bulunan bir evin çatısı nedeniyle geçemedi. Çatının yola gelen kısmı kesilerek kazanların geçişi sağlanmaya çalışıldı.

Konvoy halinde ilçeden ayrılacak olan dev tanklarla yüklü 6 tırın 15 günde 400 kilometrelik Ankara’ya varması hedefleniyor.