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19 Temmuz 2018 14:59

Devrekani’de spor salonunun temeli dualarla atıldı

Devrekani Halime Celal Budak Ortaokulu Yemekhane ve Spor Salonu inşaatının temeli dualarla atıldı.

Devrekani’de spor salonunun temeli dualarla atıldı

19 Temmuz 2018 14:59


3 bin 574 metrekare toplam inşaat alanı bulunan 400 kişilik yemekhane ve 600 metrekarelik spor salonu ile 175 kişilik tribünü olacak kompleksin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, “Eğitim camiamıza ve Devrekâni ilçemize hayırlı uğurlu olsun, gençlerimiz geleceğimizdir, onları en iyi şartlarda eğitim yapması için yapılan bu inşaatın her aşaması İl Özel İdaresi tarafından titizlikle kontrol edilecektir” dedi.


Konuşmanın ardından kurban kesildi ve dua edildi. Ardından davetlilere ikramda bulunuldu.




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