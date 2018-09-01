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01 Eylül 2018 22:48

Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki orman kesiminde çalışan Kastamonulu orman işçisi Enver Bayraktar, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

01 Eylül 2018 22:48


Olay, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İnebolu Yukarı köyü nüfusuna kayıtlı 40 yaşındaki Enver Bayraktar, orman kesiminde çalıştığı sırada devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki işçiler devrilen traktörün altında kalan Enver Bayraktar’ı kurtarmaya çalıştı.


Kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Bayraktar’ı kurtarma çalışmalarına başladı. Bayraktar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayraktar’ın cansız bedeni Nallıhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Hayatını kaybeden Enver Bayraktar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.




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