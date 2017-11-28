DHMİ tarafından 1960 yılında Kastamonu Havalimanına çalışan olarak alınan ilk personel unutulmadı. Kastamonu Havalimanı’nda Bakıcı ve Koruyucu görevi ile ilk işe başlayan DHMİ’den emekli Recep Topkara, Kastamonu Havalimanına davet edildi. Merkeze bağlı Örencik Köyünde ikamet eden Recep Topkara (80), Kastamonu Havalimanına gelerek DHMİ Kastamonu İl Müdürü Yılmaz Hacı Salihoğlu ile Müdür Yardımcısı Taylan Öncel ile görüştü. Havalimanı hakkında detaylı bilgiler alan Recep Topkara, ilk işe başladığı günlerdeki anılarını anlattı. 2 bin 413 sicil numarası ile işe başladığını söyleyen Recep Topkara, “1960 yılında Bakıcı ve Koruyucu görevli olarak işe başladım. Havalimanında ilk işe başlayan benim. 1986 yılına kadar Kastamonu’da görev yaptım. Bu tarihte İstanbul’a görevlendirdiler. Bir yıl İstanbul’da da görev yaptıktan sonra emekliliğe ayrıldım” dedi.

Kastamonu Havalimanına 1960 yıllarında küçük uçakların iniş yaptığını ifade eden Recep Topkara, “Pistimiz bu şekilde modern bir pist değildi. Toprak pistti. Ankara’ya haftada iki gün uçuş olurdu. Ayrıca Zonguldak Çaycuma’ya uçaklar kalkardı. O zaman uçaklar küçüktü. Yakın mesafelere de iniş kalkış yapabiliyordu. O dönemde merhum Adnan Menderes, Turgut Özal ve Süleyman Demirel’de uçakla Kastamonu’ya gelmişti” diye konuştu.

DHMİ’nin Kastamonu Havalimanında 1960 yılında ilk işe başlayan personeli olduğu için kendisine plaket ve çiçek takdim edilen Recep Topkara, ardından Havalimanı gezdirildi. Havalimanında uçakların iniş ve kalkışını da izleyen Recep Topkara, hatıralarının canlandığını belirterek, duygulandığını ve son derece modern bir havalimanının Kastamonu’ya yapıldığını gördüğünü kaydetti.