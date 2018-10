Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanlığına İrfan Bakır, yeniden seçildi

Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda milletvekilliği için istifa eden İrfan Bakır, yeniden başkanlığı seçildi.

Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kuruluna Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Genel Başkan Vekili Osman Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Genel Kurulda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Din görevlileri çok önemli. Din görevlilerimize çok değer veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz. Din adamlarımız konusunda ne yapılsa azdır. Ben daha çok imkan verilmesi taraftarıyım. Çünkü bizler İslam Dinine bağlı milletin evlatlarıyız. Din görevlilerimizi de yüceltmek bizim görevimiz. Biz bu düşüncülerle yerelde de çalıştık. Bizde yerelde hem camilerimizle hem de din görevlilerimiz ile ilgili çalışmalarımızı sürdürdük. İlimizde çok sayıda camii var, çok sayıda imamımız var, görevlimiz var. Bunlarla gurur duyuyoruz. Bu kadar büyük bir camianın dertlerini iyi tespit etmek lazım. Bu nedenle kurulan Diyanet-Sen'in bu konuları her ortamda dile getirdiklerini görüyorum. Eksikler muhakkak vardır. Bunlarında bir an önce halledilmesi için Diyanet-Sen ciddi manada katkı vermektedir. Ben hiç kimsenin bu camiada Diyanet-Sen var iken, yalnız olduğuna inanmıyorum. Çok güçlü bir yol arkadaşınız var. Her konuda onları talep, istek ve görüşlerine sonuna kadar cevap vermeye hazırız. Elimizden geldiği kadar yerel yönetimler olarak, camilerimize, müştemilatlarına ciddi yardımlar yapıyoruz” dedi.

“Ümmetin ümidi olan Türkiye'nin üzerinde oyun oynanıyor”

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın ise, “Bizim değerlerimiz değersizleştirilmiş, bizim değerlerimiz elimizden sökülüp, alınmış. Onun için yeniden kazanmak için birlikte hareket edip, değerlerimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerini itibarsızlaştırmak için, yine bu ilde yetişmiş, bir zamanlar Köy Enstitülerinde yetişmiş insanlar, film senaryosu yazarak, İnek Şaban karakterini oluşturdular. Rıfat Ilgaz isminde biri bu senaryoyu yazmıştır. Değerlerimize yeniden sahip çıkmak, yeniden ayağa kalkmak lazım. Yatma zamanı değil. Bütün dünyada Müslümanların üzerine geliniyor. Müslümanları yok etmeye çalışıyorlar. Ümmeti Muhammed'in ümidi olan Türkiye'nin üzerinde oyun oynanıyor. Sizler buna müsaade etmediğiniz sürece bunu da başaramayacaklar. Biz zamanlar din görevlileri ‘Bizim de öğretmenler kadar maaşımız olsun' diyorlar. Fakat bugün öğretmenler ‘Bizim de imamlar kadar maaşımız olsun' diyorlar. Biz doğumdan ölüme kadar insanın hayatının her alanında görevi olan bir görevi icra ediyoruz. Din görevlileri en garantili işi yaparlar. Din görevlilerin gönderdiği bir daha geri dönemez. Onun için din görevlisine dil uzatmamalı. Din görevlisi camii de kimlere hitap ediyor? Kimlere hizmet veriyor? Huzurevleri çıktı, huzurumuz kalmadı. Anaokulları çıktı, analarımızın kıymeti kalmadı. İmamlar her kesime hitap ediyor. Bunu yapabilmek için de kendisini yenilemesi gerekmektedir. Kendisini yenilebilmesi için aldığı maaş sadece mutfağa yetiyor. Ona da yetmiyor. Bu adam hangi parayla kitap alacak, hangi parayla internet kullanacak?” diye konuştu.

“Oturduğumuz koltuklarda klavye başkanlığı yapmıyoruz”

Oturdukları koltuklarda klavye başkanlığı yapmadıklarına dikkati çeken Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır da, “Kastamonu'da toplam personel sayımız iki bin beş yüz civarındadır. Üye sayımız bugün itibariyle bin beş yüzdür. Kastamonu Şubesi olarak üyelerimizin iyi günlerinde acılı günlerinde her zaman yanlarında olmaya çalıştık. Kastamonu'muz her zaman takdir eder ki merkez ilçe ile beraber yirmi ilçemiz vardır. İnşallah sizlerden alacağımız güç ile daha güçlü yarınlara ulaşmaktır. Daha etkili bir sendikacılığı hep beraber gerçekleştirmektir. Arkadaşlarımızın sorunlarına sözcü olma görevini üstleniyoruz. Üstesinden gelemediklerimizi şube düzeyinde halletmeye çalışıyoruz. Gelemediklerimizi genel merkezimize bildirerek gerekenin yapılma takibini yapıyoruz. Amacımız üstlendiğimiz görevi hakkına yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Oturduğumuz koltuklarda klavye başkanlığı yapmıyoruz. Kafamız estiği anda hatırlayıp kafamıza esmediği anda unutmuyoruz. Kullandığımız dilin yapıcı olmasını önemseyerek yıkmak için çaba sarf etmiyor. Yapıcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde İrfan Bakır, 4 ay sonra tekrar Şube Başkanlığına seçildi.