Diyetisyenden gebelikte beslenme önerileri

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Diyetisyen İrem Yıldıran, “Gebelik döneminde beslenme oldukça önemlidir. Annenin yeterli ve dengeli beslenmesi bebeğin sağılığı ve gelişimi açısından büyük önem taşır. Artan enerji ihtiyacından dolayı gebelerde diyet planlaması kişiye özgü olmalıdır” dedi.

Gebelik döneminde dikkat edilmesi gereken birkaç beslenme önerisinde bulunan Diyetisyen Yıldıran, Her gün en az 2-2,5 litre su tüketerek artan sıvı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Öğün atlamadan ara öğünler ile birlikte azar azar sık sık beslenin. Gebelik boyunca ayda 1-1,5 kilogram olmak üzere toplamda 9-14 kilogram olacak şekilde ağırlık artışını kontrol edin. Her gün taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin ve iyi yıkandıklarından emin olun. Haftanın 2-3 günü bebeğin beyin gelişimi için balık tüketin ve yine diğer günlerde de mutlaka kırmızı et, tavuk ve ya kurubaklagil tüketmeye çalışın, sabah kahvaltıda her gün 1 adet yumurta mutlaka tüketin. Kalsiyum ihtiyacı da arttığı için süt, yoğurt, peynir tüketiminize özen gösterin. Katkı maddesi içeren hazır gıdalardan uzak durun. Gebelik döneminde fiziksel aktivite kilo kontrolü için faydalı olacaktır. Günde 30 dakikalık hafif tempoda yürüyüşler yapabilirsiniz” diye konuştu.