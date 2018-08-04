Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 22:39

Doğanyurt Bal Festivali başladı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde düzenlenen 3.

Doğanyurt Bal Festivali başladı

04 Ağustos 2018 22:39

Doğanyurt Kestane Balı Festivali başladı.


Bu yıl 3.’sü düzenlenen Doğanyurt Kestane Balı Festivali’nin açılışına Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, ilçe belediye başkanları, STK yöneticileri, kamu kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı. Doğanyurt Limanı’nda gerçekleşen festivalde bal üreticileri açtıkları stantlarda ürünlerini sergileyerek, katılımcılara kestane balını tattırdı. Üreticiler, kestane balının yapılan analizlere göre meşhur Anzer balından daha üstün olduğunu savundular.


Festivalin açılışında konuşan Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Doğanyurt için en iyisini yapmak için çalıştıklarını ifade etti. Kaya, gelecek yıl festivali çok daha iyi kutlayacaklarını söyledi.


Festival kapsamında düzenlenen konserde sahneye çıkan Ezgi Mutlu ve Hasan Yılmaz ise izleyicileri coşturdu. Festival Pazar akşamına kadar devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç