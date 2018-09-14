Dolu afetinin verdiği zarar gün yüzüne çıktı

Kastamonu'da kuvvetli bir şekilde etkili olan dolu yağışının verdiği zarar gün yüzüne çıktı. Kentin birçok farklı yerinde etkili olan dolu yağışı araçlara ve binaların dış cephelerine büyük zarar verdi. Araçları zarar gören vatandaşlar soluğu sabahın erken saatlerinde oto sanayi sitesinde aldı.

Kastamonu'da özellikle merkez ile İhsangazi ve Araç ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu yağışı nedeniyle birçok aracın ve evlerin camları kırıldı, araçların kaportalarında, binaların da dış cephesinde büyük hasar oluştu. Birçok apartmanın çatısında ve dış cephesinde maddi zarar oluştu. Günün ışımasıyla birlikte maddi zarar gören sürücüler, araçlarını sanayiye getirerek tamir ettirmeye çalıştı.

Ayrıca Kastamonu Belediyesine ait ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü. Temizlik İşleri Müdürlüğü bağlı ekipleri, vatandaşların yürüdüğü kaldırımları da süpürerek temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.

“Buna şükür yapacak bir şey yok”

Sanayide tamirci olarak çalışan Fuat Hırlı, “Bu Allahın afeti, yapacak bir şey yok. Müşterilerin araçları vardı. Yetişebildiklerimizi aldık içeri ama baya bir zararımız var. Elimizden geleni yapacağız artık yapacak bir şey yok. Allah'ın doğal afeti. Buna şükür yapacak bir şey yok” dedi.

“Aracımın zararı 3 bin 500 lira”

Doludan zarar gören aracını sabah saatlerinde oto camcıya getiren Ahmet Kaya ise, “Yani bir anda oldu. Bende anlayamadım. Bir şey yapamadım elimden bir şey gelmedi. Halı atanlar oldu. Ben yetişemedim. Yetişsem de bir şey fark etmedi. Diğer araçlarda kullanılmaz halde. Dolu yağışı bir, iki dakikada oldu. Aracımın zararı 3 bin, 3 bin 500 lira ortalamasında. Arka cam kırıldı, ön cam kırıldı. Yandaki kelebek cam kırıldı, çatladı. Yaklaşık 10 dakikadan fazla sürdü. Yumruk büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetini tarif edemiyorum. Karşıdaki evler ateş topu gibi bir etki yaptı. Dolu yağışı o kadar şiddetliydi. Yaklaşık 10 lira civarında hasarım olduğunu söylediler” şeklinde konuştu.

Yumurta büyüklüğünde dolu yağdığını belirten Fatih Küçük de, “Yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Millet üst üste. Elinden geleni yapmalarını bekliyoruz. Devletimiz yardım etmezse kendi ücretli olarak de yaptıracağız” diye konuştu.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de, dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.