Doluya kapılan otomobil istinat duvarına çarptı

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Gemi köyü mevkiinde Daim Bıçakcı (47) idaresindeki 78 AE 737 plakalı otomobil, yağışlı havanın ardından aniden bastıran doluya aracın kapılması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Daim Bıçakcı ile yanında yolcu olarak bulunan Satiye Bıçakcı (50) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Satiye Bıçakcı, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.