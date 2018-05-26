Acu, Kırık Barajı inşaatının tamamlanmasıyla birlikte bölge halkına 77 milyon TL katkı sağlayacağını söyledi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, beraberinde DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Mehmet Alp, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Kemal Karakuş, Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanı Lütfü Eyüpoğlu ve DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürü Hayrettin Baysal ile Kırık Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, ilk olarak Kırık Barajı inşaatının çalışmalarının koordine edildiği şantiyeyi ziyaret ederek düzenlediği toplantıda baraj inşaatında gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Şantiyenin ardından Kırık Barajı inşaatında ve Kırık Barajı’nın yapılması ile su altında kalacak Ankara-Kastamonu karayolunun yeni güzergahında devam eden rölekasyon ve tünel inşaatındaki çalışmaları inceleyen Genel Müdür Murat Acu, “DSİ olarak Kastamonu’ya çok ciddi yatırımlar yaptık. Son 15 yılda Kastamonu ilimizde 5 baraj inşa ettik. 159 bin 910 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 155 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 51 dere ıslahını tamamladık. İnşaat safhasındaki 11 adet baraj ve 1 adet gölet ile 359 milyon metreküp su biriktirilecek, 9 adet sulama tesisi ile 204 bin dekar arazi sulamaya açılacak, inşaat safhasında ki 2 adet dere Islahı ile de 8 ilçe, 750 dekar arazi, 15 yerleşim yeri taşkın zararlarından korunmuş olacak” dedi.

Kulaksızlar Sulamasının tamamlandığını açıklayan Acu, “51 bin 280 dekar arazide sulu tarım yapılmaya başlanılmıştır. Aynı zamanda bu alanda arazi toplulaştırması yapılmış, çiftçilerimiz arazilerini daha verimli işlemeye başlamıştır. Araç Barajı’nın yapımı yüzde 50 seviyelerine gelmiş olup bu Araç Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte 32 bin 930 dekar arazi sulanacaktır. Obrucak Barajı bitme aşamasındadır. Sulama inşaatı yapımına başlanılmıştır. Projenin tamamlanmasıyla 140 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacaktır” diye konuştu.

Kastamonu’da şehir merkezinin 2055 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılamak için Kırık Barajı’nın yapımının hızla devam ettiğini söyleyen Acu, “Arıtma tesisi ile içme suyu şebekesinin projeleri yapılmaktadır. Aynı zamanda Kırık Projesi’nin tamamlanması ile birlikte 100 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır. Kastamonu şehir merkezinin 2052 yılına kadar atık suyunu arıtarak Karaçomak Deresi’ne temiz su verecek olan Atıksu Arıtma Tesisi projeleri tamamlanmış olup yatırım programına alınarak bu projenin de yapımına başlanacaktır” şeklinde konuştu.

Taşköprü’de Hasanlı Barajı’nın da yapımında sona gelindiğini ifade eden Acu, “Taşköprü ilçemizin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Hasanlı Barajı’nın yapımında sona yaklaşılmıştır. Aynı zamanda projenin tamamlanmasıyla birlikte 10 bin 630 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Kırık Barajı’nda incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu’ya geldiğini belirten Acu, şöyle konuştu: “Bugünde ekibimiz ile birlikte çalışmaları devam eden Kastamonu Kırık Barajı inşaatımızda incelemelerde bulunduk. Kırık Barajı tamamlandığında depolanacak su ile Karasu Deresi Vadisi’nde ve İhsangazi Ovası’nda toplam 92 bin 270 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup ayrıca Kastamonu İlimizin yıllık içme suyu ihtiyacının 13,82 hektometreküplük bölümü karşılanacaktır. Temelden yüksekliği 107,80 metre olan Kastamonu Kırık Barajı tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 76 milyon 288 bin 121 TL katkı sağlanmasının hedeflenmektedir”

Kırık Barajı inşaatındaki incelemenin ardından DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Genel Müdür Murat Acu, bölge binasında düzenlediği Koordinasyon Toplantısında bölge görev sahasında bulunan projelerin durumunu masaya yatırdı.

Söz konusu toplantı kapsamında, 2018 yılı bütçe durumu, devam eden etüt, planlama, proje, küçük su işleri ile büyük su işleri kapsamındaki yapım işlerinin gerçekleşme durumları, 2018 yılında bitirilecek işler, ek program teklifleri, ilave ödenek talepleri ve 2019 yılı yatırım programına teklif edilmesi planlanan büyük su işleri görüşüldü.