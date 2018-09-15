EHF Kupası: Kastamonu Belediyespor: 31 - Brühl Handball: 19

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1.
Ön Eleme ilk maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında İsviçre temsilcisi Brühl Handball'ı 31-19 yendi.
Salon: Atatürk
Hakemler: Marija Ilieva, Silvana Karbeska
Kastamonu Belediyespor: Anca Mihaela Rombescu, Olga Laıuk 11, Yasemin Güler, Elif Sıla Aydın 2, Ljubica Nenezıc, Serpil İskenderoğlu 6, Fatmagül Sakızcan 4, Yulia Snopova 1, Sondes Hachana, Ceren Coşkun 4, Lenche Ilkova 3
Antrenör: Hakan Günal
Brühl Handball: Laura Ussia, Zerin Oezcelik, Fabienne Albrecht, Fabia Schlachter, Andrine Schnyder 1, Fabienne Tomasini 1, Sladana Dokovic, Rebecca Kündig 1, Louise Kathryn Fudge 3, Marina Schlachter 1, Fabiola Fatrizia Hestettler 1, Jennifer Murer 5, Kestin Kündig 6
Antrenör: Veronika Keller
İlk yarı: 12-9 (Kastamonu Belediyespor lehine)
İki dakika cezası alanlar: Fabienne Albrecht, Fabienne Tomasini (Brühl Handball), Yulia Snopova (Kastamonu Belediyespor)
Sarı kartlar: Marina Schlachter, Jennifer Murer (Brühl Handball) Fatmagül Sakızcan, Ceren Coşkun, Yulia Snopova (Kastamonu Belediyespor)