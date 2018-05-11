Ekonomi Bakanlığı’nda Kastamonu’da firma ziyareti

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür Vekili Ahmet Erkan Çetinkayış, beraberinde Ekonomi Bakanlığı ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti. Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür Vekili Ahmet Erkan Çetinkayış, “Ekonomi Bakanlığı olarak Türkiye genelinde bütün illerde il ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 76 İl’i ziyaret ettik, 2 binden fazla da firmayı birebir ziyaret ettik. Bu formatı Bakanımız, firmaları birebir ziyaret edelim, verdiğimiz teşvikleri anlatım. Firmalarımızın sorunlarını dinleyelim. Sadece bizim Bakanlığımızla ilgili değil, firmaların hangi bakanlıkla sorunları varsa sorunlarını dinleyip çözmeye çalışalım, firmalarımızın sorunlarını çözelim. Bu sayede bizlerde firmalarımızın üretim tesislerini görmüş oluyoruz. Bizim içinde faydalı oluyor. Bizim içinde yerinde görmek bir nevi eğitim oluyor. Firmalarımıza da moral ve motivasyon oluyor. Bu şekilde karşılıklı besleniyoruz. Bugün ve yarın Kastamonu’daki firmalarımızı ziyaret edeceğiz. Programımızla 10’a yakın firma bulunuyor. Yarında öğleden sonra Kastamonu Ticaret ve Odasında firmalarımızla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz” dedi.

“Uzaktan kumandalı bir yönetimden noktasal bazlı yönetime kaymak zorundayız”

Vali Yaşar Karadeniz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sorunları yerinde tespit etmek oldukça önemlidir. Ankara’dan bakıldığında Türkiye’deki 900 küsur ilçe nokta gibi gözüküyor. İllerde birer geometrik şekil gibi duruyor. Ama İllerin içerisine girdiğimiz zaman hepsinin birbirinden farklı sorunları, birbirinden farklı özellikleri olduğunu görüyorsunuz. Çözümlerinde o yapıya uygun bir şekilde üretilmesi oldukça önemli. Ankara’da hazırlanan şablon, belki Kastamonu’ya uyuyor ama Sinop’a uymayabilir. Onun için yerinde yapılan bu incelemelerin bölgesel bazda veya il bazında farklı politikaların, farklı yöntemlerin üretilmesi için fırsat oluşturmalıdır. Bu bize daha fazla çözüme yaklaştıracaktır. Uzaktan kumandalı bir yönetimden noktasal bazlı yönetime kaymak zorundayız. Bu sayede işlerimiz daha seri bir şekilde yürüyeceğine inanıyorum. Bunun sıkıntısını sadece özel sektör değil bir kamu olarak bizlerde yaşıyoruz. İlimizde bir şeyler yapmak istediğimizde Ankara’dakilerin bakışı farklı oluyor. Belediyemizin burada yapmak istediği bir proje Kalkınma Bakanlığımız tarafından reddedildi. Gerekçesi de Çerkeş ilçesinde yapılan benzer bir projenin de yürümediği için. Kastamonu’da bir turizm hareketliliği var. Bir Antalya değiliz ama kendi ölçeğimizde bir hareketlilik var. Biz, o projenin burada yürüyeceğini düşünüyorduk. Çerkeş’te sadece gelen otobüslerin bir hareketliliği var, o yüzden o projenin orada yürümemesi normal. Keşke orada o projenin orada yürümeyeceğini tespit edebilselerdi. Oradaki yanlışın başka yerlere ödetmek gibi sonuçları çıkıyor. Onun için bu ziyaretlerin bende çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Ziyarette Çetinkayış’a Daire Başkanı Onur Ataoğlu, Dış Ticaret Uzmanları Zeynep Sezen ve Cezmi Beşoğlu, İhracatı Geliştirme Uzmanı Oğuz Kuyumcu, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Kıvanç Yalçınkaya, Uzman Yardımcısı İlyas Kahramanoğlu ve KATSO Genel Sekreter Yardımcısı Barış Çağlayan’da eşlik etti.

Ziyaretin ardından Ekonomi Bakanlığı heyeti, Kastamonu’da 10 firmayı ziyaret edecek. Ziyaretlerin ardından KATSO’da değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek.