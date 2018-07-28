Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Cünürye Mahallesi Aşağı Sokak’taki inşaat halindeki binanın asansörünün elektrik bağlantısını yapmaya çalışan 20 yaşındaki Ali Osman Bakar, elektrik akımına kapıldı. Yere yığılan Bakar’ı fark eden iş arkadaşları hemen ambulansa haber verdi. Ambulansı beklemeden arkadaşlarını hastaneye yetiştirmeye çalışan işçiler, Ali Osman Bakar’ı yolda karşılaştıkları ambulansa teslim etti. Kalbi duran ve yaşam belirtisi vermeyen Ali Osman Bakar, kaldırıldığı İnebolu Devlet Hastanesinde yaşama döndürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Bakar, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

20 yaşındaki gencin arkadaşları ise olay sonrası sinir krizi geçirdi.