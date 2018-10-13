Emniyet kemeri takmayan sürücü drone'a yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik uygulamasında, emniyet kemeri takmaya sürücüler drone ile tespit edilerek cezalandırıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığının 15 gün önce başlattığı '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında ülke genelinde trafik uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamında Tosya D-100 karayolunda polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik uygulamasında hatalı sürücüler drone ile tespit edilerek cezalandırıldı. Drone ile emniyet kemeri takmadığı tespit edilerek ceza kesilen bir sürücü ise emniyet kemerinin can kurtarmayacağını söyleyerek tepki gösterdi.

"Kemer takılı olsa da ölürsün takılı olmasa da ölürsün"

Uygulamada drone ile havadan çekilen görüntülerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen Cahit Bekçi isimli Erzurumlu tır şoförü, kesilen cezaya sitem etti. Bekçi, "Siz beni neden uyarmadınız? Emniyet kemeri takmak insanın canını kurtarmaz. Siz nereden çıkarıyorsunuz? Vaktin saatin geldi ise trafik kazasında ölürsün. Kemer takılı olsa da ölürsün takılı olmasa da ölürsün" dedi.

Tepki karşısında sürücüyü sakinleştirmeye çalışan polisler ise uygulamanın 15 gün önce başladığını ve tüm vatandaşların bilgilendirildiğini söyledi.