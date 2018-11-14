Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu:

Eski Devlet Bakanlarından Başesgioğlu, Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanını Mehmet Kayıkçı ve il genel meclisi üyelerine ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Murat Başesgioğlu, Kastamonu tarih şuurunun yeni nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. Başesgioğlu, “Birincisi Kastamonu kültürel kimliğinin ihya edilmesi. Kastamonu tarih şuurunun yeni nesillere aktarılması meselesidir. 7 bin yıllık tarih bir tarih üzerinden oturuyoruz. Bunun güncellenmesi lazım. Bunun yeni nesillere aktarılması lazım. Bunu konuşacağız. Bunun da somutlaşmış iki projesi var. Birisi İnebolu'dan başlayan Polatlı'ya kadar giden bir İstiklal Yolu bu bizim Kastamonu kültürel kimliği bilincini simgeleyen bir kültür rotasıdır. Bir diğeri de Hanönü'nden başlayıp İstanbul'a kadar uzanan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin çizmiş olduğu kültür rotasıdır. Bunların etrafını doldurmak bunların içini doldurmak Kastamonu'nun kültürel kimliğini kazanmasını ve yeni nesillere aktarılması konusunda fırsatlar taşıyacağına inanıyorum” dedi.

“Nüfusumuzun üçte birinin fazlası köy nüfusu”

Kastamonu nüfusunun üçte birinin köy nüfusu olduğunu belirten Başesgioğlu, “Bir diğer kalkınma konusu da kırsal kalkınma konusu. Kastamonu bildiğiniz gibi 20 ilçesi var. Bin elli beş köyü var. Üç bin altı yüz elliye yakın yerleşim yerimiz var. Ve hala nüfusumuzun yüz kırk bin civarında olan kırsal kesimi köyde yaşıyor. Nüfusumuzun üçte birinin fazlası köy nüfusu. Dolayısıyla bu kadar dağınık bir bölgenin idari yapılanmanın sürdürülebilir olduğuna inanmıyorum. Bu yıllardır hepimizin dile getirdiği bir konu mutlaka meclisimizde de Kastamonu orta ve uzun vadede dağınık yapılanmayı bir disipline etmek zorunda. Yani geçmişte köykentler, merkez köyleri gibi birçok proje gündeme geldi. Bunun artık ciddi bir şekilde konuşulması lazım” şeklinde konuştu.

“Dağınık yerleşim yerini birleştirecek bir projeye ihtiyaç var”

Murat Başesgioğlu,“Mesela 16 yıldan beri ben inceledim. Köydes projesinden ilimize gönderilen yaklaşık üç yüz altı trilyonluk bir meblağ var. Büyük bir para yani bu. Ama yol yapmak yetmiyor. Yolu her yıl korumak lazım. Bunun geri dönüşü az onun için bunu iyi hesap edip yani Kastamonu'da kırsal kalkınma konusunda bu dağınık yerleşim yerini birleştirecek bir projeye ihtiyaç var. Bu bilime dayanan bir şey arkadaşlarımızın rızasına dayanan bir şey bunları çok ince ince düşünüp projelendirmek lazım. Köylerimizde kimse kalmıyor. Bu şekilde giderse kimse kalmayacak. Ama bir toplulaştırma olursa orada ekonomik bir aktivite başlayacak dolayısıyla o insanları orada tutma imkanımız olacaktır diye düşüncelerim var” ifadelerini kullandı.