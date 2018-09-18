Esnaf Odaları Başkanları'ndan Başkan Babaş'a Ahilik Haftası ziyareti

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkan Vekili Ufuk Dravor, Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata ve esnaf odaları başkanları, Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan KESOB Başkan Vekili Ufuk Dravor, “Kastamonu Belediye Başkanı olarak daima bizlerle ve esnafımız ile iletişim içerisindesiniz. Bugüne kadar hem esnaflarımız hem de memleketimiz için yaptıklarını gerçekten takdire şayandır. Bu hususta bizler sizlerin daima yanındayız. Verdiğiniz destekler asla unutulmaz” dedi.

Esnafların bir sorunu olduğunda hızla çözüme kavuşturmak üzere Belediye Başkanı Babaş'ın girişimlere başladığının da altını çizen Dravor, “Kastamonu Günleri'nde zatıalinizin sayesinde artık sadece Kastamonu esnafı yer alıyor. İlimizden esnaflar giderek şehrimizi tanıtıyor. Yaptığınız düzenlemeler ve uygulamalarınız ile yanımızdasınız. Her konuyu istişare ederek çözebiliyoruz. Bizler bu uygulamalardan çok memnunuz. Ben tüm esnaf ve sanatkarlar adına sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Esnaflarımız ile gurur duyuyorum”

Kastamonu esnafıyla daima gurur duyduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Göreve ilk başladığımız yıllarda vatandaşlardan ve misafirlerden küçük şikayetler alıyorduk ancak şimdi hiç şikayet gelmiyor. Esnaflarımız ile yaptığımız istişareler gerçekten hızlı netice verdi. Ben Kastamonu esnafından gurur duyuyorum. Özellikle Kastamonu Günleri'nde şehrimizi esnaflarımızın çok iyi tanıttığını düşünüyorum. Değerlerimizi en iyi şekilde sergileyerek ilimizin tanıtımına önemli bir katkı sağladılar. Bundan ötürü sizler nezdinde tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a, KESOB Başkan Vekili Ufuk Dravor tarafından teşekkür plaketi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.