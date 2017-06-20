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20 Haziran 2017 16:05

Etkili olan yağmur suları Taşköprü’de sele neden oldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak’ta son bir kaç gündür etkili olan aralıksız yağmur sele neden oldu.

Etkili olan yağmur suları Taşköprü’de sele neden oldu

20 Haziran 2017 16:05


Kastamonu ve ilçelerinde son bir kaç gündür aralıksız etkili olan sağanak yağmur ilçeden geçen ve Kızılırmak’ın en büyük kollarından biri olan Gökırmakta sele neden oldu. Su seviyesinin oldukça yükselmesi ve olası bir taşkın yaşanabileceği endişesi ırmağa yakın mahallelerde oturan vatandaşları tedirgin ediyor. Önceki yıllarda yine yağmur suları ile yükselen Gökırmak’ın suları ırmağın istinat duvarlarını yıkmış ve vatandaşlara korkulu anlar yaşatmıştı. Irmağının yakınında ikamet eden Hüseyin Taşyalak, ’’Son yıllarda böylesine sel Gökırmak’ta biz görmedik 2-3 gündür etkili olan yağmur sele neden oldu gördüğünüz gibi ağaç parçaları ve odunlar köprü ayağına birikmiş durumda ancak Allah’ın rahmeti her zaman bereket getirir’’ şeklinde konuştu.


Bazı vatandaşların ise sel sularının sürüklediği odun parçalarını toplayarak evine götürdüğü gözlendi.




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