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Evlerine giren hırsızı yakalayıp polise teslim ettiler

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi’nde iki eve giren hırsız, kendilerini fark eden ev sahipleri tarafından yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde iki eve giren hırsız, kendilerini fark eden ev sahipleri tarafından yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki eve hırsız girdi. Gürültü ve ayak sesleri üzerine ev sahipleri uyanarak ev ve çevresini kontrol etmeye başladı. Bu sırada pencereden atlayarak kaçmaya çalışan hırsızı ev sahipleri yakaladı. Ev sahipleri tarafından çaldığı eşyalarla birlikte yakalanan hırsız, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.


İsminin Ö.K. olduğu belirlenen hırsızın hakkında arama kararı bulunduğu ve daha önceden de hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından Ö.K., Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

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