FETÖ'den aranan eski emniyet şube müdürü yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak himayesinde kurulan özel ekip, istihbari çalışmalar sonrası 2 yıldır firarda olan ve FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı gibi birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla hakkında Ankara ve Kastamonu Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından ayrı ayrı dava açılan firari Kastamonu Emniyet Müdürlüğü eski Şube Müdürlerinden Ömer Peker'i, Ankara'da saklandığı adreste yakaladı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı yerden alınan Ömer Peker, sorgu için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) eski İstihbarat Dairesi Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu 185 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasında geçtiğimiz günlerde tutuklu 45 sanıktan 9'unun tahliyesine, tutuksuz sanıkların 7'sinin ise tutuklanmasına karar verilmişti.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü eski Şube Müdürlerinden Ömer Peker, firari olduğu için hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Gözaltına alınan Ömer Peker, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Ankara Adliyesine çıkartıldı. Ömer Peker, burada adli makamlarca tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.