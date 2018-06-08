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08 Haziran 2018 13:52

FETÖ’den gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kayıplara karışan ve haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

FETÖ’den gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

08 Haziran 2018 13:52


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişiminin ardından kayıplara karışan ve haklarında yakalama kararı bulunan sözde emniyet mahrem imamı O.B. ve iş adamı E.S, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yakalandı. O.B. Tosya ilçesinde, iş adamı E.S. de Devrekani ilçesinde gaygubet evinde gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu KOM ekiplerince adliyeye sevk edildi.


2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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