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07 Haziran 2018 17:25

FETÖ’den iki yıldır aranın iki kişi, gaygubet evinde yakalandı

Kastamonu’da 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişinin ardından kayıplara karışan ve haklarında yakalama kararı bulunan bir işadamı ve bir emniyet mahrem imamı, polis ekiplerince yapılan operasyonla gaybubet evinde yakalandı.

FETÖ’den iki yıldır aranın iki kişi, gaygubet evinde yakalandı

07 Haziran 2018 17:25


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişinin ardından kayıplara karışan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan Emniyet Mahrem İmamı O.B. ve işadamı E.S., Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yerleri tespit edildi. Ardından Kastamonu KOM ekipleri, düzenlediği operasyonla Emniyet Mahrem İmamı olduğu iddia edilen O.B.’yi Tosya ilçesinde, işadamı E.S.’yi de Devrekani ilçesinde yakaladı. Zanlılar, Kastamonu KOM ekiplerince gözaltına alınarak Kastamonu’ya getirildi. Burada ifadeleri alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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