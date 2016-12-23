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23 Aralık 2016 16:40

FETÖ’nün gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

FETÖ’nün gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

23 Aralık 2016 16:40

Kastamonu merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY’nin gençlik ve üniversite yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adı altında gençlik ve üniversite yapılanmasına yönelik 10 ilde Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince (KOM) gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.İ., C.S., M.T.A., A.Y., E.M., A.Ş. ve T.K., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Y.Z. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, M.S.Ö., B.D., H.Y., V.Y. ve Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Gözaltına alınan diğer 11 FETÖ şüphelisinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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