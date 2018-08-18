FETÖ’yü kullanarak telefonla 850 bin TL dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da ve Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütünü kullanarak 850 bin lira dolandıran üç şüpheli şahıs, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında Şanlıurfa’da yakalandı. Buradan Kastamonu’ya getirilen üç şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Araçta yapılan aramada da gizli bölmelerde çok sayıda para bulundu. Konuyla ilgili olarak Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“15 Ağustos günü polis merkezimize gelen A.Ş. isimli bayan şahıs, 10 Ağustos’ta kendisini polis olarak tanıtan şahsın cep telefonunu aradığını, Fetullahçı Terör Örgütünü (FETÖ) kullanarak kendisinden para istediğini, kendisinin bir bankada bulunan 300 bin TL parasını, 51 adet cumhuriyet altını, 12 adet çeyrek altını, 12 adet yarım altını, 1 adet set takımını, 5 adet 15 gram bileziğini, 1 adet Ata lirayı, 2 adet takım küpeyi bankadan çekerek ikametine gelen şüpheli şahsa verdiğini beyan etmiştir. Ayrıca şüpheli şahısların kendisini aramaya devam ettiklerini söyleyen kadın, 15 Ağustos’ta aynı ikamete gelen şüpheli şahsa yine bankadan çektiği 76 bin TL krediyi, başkan banka hesabından çektiği bin 630 Avro ve bin 750 Doları elden verdiğini beyan etmiştir.

Şüpheli şahısların 15 Ağustos’ta da Kastamonu’dan ayrılarak akabinde Balıkesir’de de başka bir şahıstan 300 bin TL elden almak sureti ile nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde M.Ş.B, A.E.İ. ve O.Ç. isimli şüpheliler, Şanlıurfa’da Akçakale ilçesinde kullandıkları araç ile birlikte yakalanmış, araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada 370 bin 560 TL, bin 630 Avro ve bin 750 Dolar ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar Kastamonu ilimize getirilerek gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Kastamonu Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir.”