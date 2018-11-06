‘Fidanlar, fidanlarla büyüyor' projesi kapsamında 400 fidan toprakla buluştu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de olduğu gibi Kastamonu'da da, ‘Fidanlar, fidanlarla büyüyor' etkinliği kapsamında 400 fidan toprakla buluşturuldu.

Tüm illerde 10 milyon öğrenciyi temsilen dikilen fidanlarla ‘Birlikte Büyüyoruz' ormanları oluşturulacak. Kastamonu-Karabük karayolunda Kırışoğlu Köyü Mevkiinde Hatıra Ormanında gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli okullardan yaklaşık 300 öğrenci, 400 fidanı toprakla buluşturdu.

Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Sizler, şu anda gençlik çağına girmek üzeresiniz. Buraya dikeceğiniz fidanlar da sizlerle beraber büyüyecekler. Sizler büyüyüp anne baba olduğunuzda ülkemize, ailesine, çevresine, iline hizmet eden birer vatandaş olduğunuzda yetişmiş birere ağaç olarak, Kastamonu'nun yeşil coğrafyasına ilave bir yeşillik katmış olacaksınız. Onun için buraya diktiğiniz fidanları mutlaka ve mutlaka takip edin. Arada gelin sulayın. Annenizi babanızı, büyüklerinizi de getirin. Beraber nasıl büyüdüğünüzü birlikte görün. Kastamonu'ya yeşilin önemini anlatmaya gerek yok. Coğrafyamızın 3'te 2'si ağaçlarla kaplı, kalan kısmı da yemyeşil bir Karadeniz örtüsü. Unutmayalım ki bugün kurak olan, kıraç olan birçok yöremiz, geçmişte yemyeşil bölgelerdi. Oralardan ders alarak Kastamonu'nun yeşilini korumamız gerekiyor. Onu ekonomik bir ürün olarak da işlemememiz gerekiyor. İkisin birlikte yürüterek Kastamonu için ağacın, ahşabın önemini devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.

Kastamonu Orman Bölge Müdür Vekili Mahmut Şentürk ise, “Dünyanın oksijen kaynağı olan ormanlarımız birçok canlıya ev sahipliği yapmakta ve her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Ülkemiz, yapılan ağaçlandırma ve bakım çalışmalarıyla çoğu ülkenin aksine dünyada orman varlığını arttıran nadir ülkeler arasında yerini almıştır. Bu bağlamda, dikilen her fidanın önemi çok büyüktür. Ülkemizin geleceği gençlerimizle daha yeşil bir Türkiye için ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' sloganımızla, 10 milyon öğrencimizi temsil eden ‘Birlikte Büyüyoruz' ormanlarını sizlerle birlikte kurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerimiz için ülke genelinde 10 milyon, ilimizde ve ilçelerimizde 35 bin adet fidan dikilecek olup, kurulacak olan ‘Birlikte Büyüyoruz' ormanlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Birlikte Büyüyoruz' ormanı için fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğrenciler, 400 fidanı toprakla buluşturdu.