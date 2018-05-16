Faruk Özlü ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Fındıkoğlu, Bakan Özlü’den ödenek talep etti.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinin genişleme alanı içerisinde yer alan arazilerin kamulaştırılması için gerekli ödeneklerin aktarılması konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’den yardım ve destek isteyen KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’na yanıt gecikmedi. Bakan Özlü, daha görüşme esnasında sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk’e; “Kalkınma Bakanlığı’ndan kamulaştırmalar için istediğimiz parayı dağıtırken bir kısmını Kastamonu’ya aktaralım” talimatını verdi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’nun, Seydiler OSB’deki işadamlarının zor şartlarda üretimlerini devam ettirdiklerini belirtmesi üzerine ise Bakan Özlü’den ikinci bir müjde daha geldi. Özlü, “Seydiler için 20 milyon TL’lik bir altyapı ihalesi gerçekleştirdik. Suyu, kanalizasyonu, arıtma tesisi ve diğer üniteleriyle modern bir bölge yapacağız. Ancak bölgeyi tekrar tekrar kazmayalım diye elektrik ve telekomünikasyon ihalesinin yapılmasını bekledik. Ay sonunda onu da yapacağız. Elektrik ve telekom hatları çekildikten sonra altyapı işlerine start vereceğiz. Ben inanıyorum ki İnebolu Limanı tamamlandıktan sonra Kastamonu ve Seydiler Organize Sanayi Bölgeleri yatırımcılar için çok daha cazip bölgeler haline gelecek” dedi.

Görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Sayın Bakanımız çok sıcak ve çok samimi şekilde kendisine aktardığımız konularla yakından ilgilendiler, danışmanlarına ve bürokratlarına anında talimatlar verdiler, kamulaştırma ile ilgili eksik evrakları en kısa sürede tamamlayarak kendilerine ulaştıracağız, şehrimiz ve iş dünyamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.