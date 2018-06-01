Fındıkoğlu’dan birlik ve beraberlik vurgusu

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından Green Park Mesire Alanı’nda iftar programı düzenlendi.

İftar programına KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Açıkel, Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol, Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, KATSO yönetim kurulu, meclis, meslek komiteleri, disiplin kurulu, yüksek istişare kurulu üyeleri, genel sekreter ve personelleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İftar programı sonrasında konuşan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Bu tür organizasyonlar ile bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi attırmayı, il ve ilçelerimizdeki sorunları paylaşmanın hedefi içerisindeyiz. Bundan sonrada birlik, beraberlik içerisinde daha güzel fırsatlarla odamızı daha iyi yere götürebileceğimizi, memleketin sorunlarını çözümü noktasından daha ileriye gidebileceğimizi umut ediyorum. Bundan sonrada hakkımızda hayırlısı olsun. Tek yumruk olarak memleketimiz için ne gerekiyorsa, en iyi şekilde yapmanın sözünü veriyorum” dedi.

“Kutsal bir yerin emanetini aldık”

Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri ise, yönetime yeni seçilenlere bazı tavsiyelerde bulunarak, “Zor bir görev üstlendiler. Seçim çok zor bir olaydır. Seçim bittikten sonra kol kola girilmelidir. Ben 1978’den bu yana seçimler yaşadım. Dolayısıyla seçim bitti, artık birlik zamanı. Biz ilçelerimizdeki odalarımızla, borsamızla, ticaret ve sanayi odamızla biz ne kadar kol kola girer, istişaremizi ilerletir, dertlerimizi araştırıp, yetkili mercilere ulaştırırsak, Kastamonu’ya o kadar hayırlı bir iş yapmış oluruz. Bizler bugün bir emanetçiyiz. Kutsal bir yerin emanetini aldık. Veballi bir yük altındayız. Bunun idraki içinde olmalıyız. Her zaman Kastamonu’daki STK’lar hükümet ile partiler ile barışıktır. Hiçbir zaman hiçbir yerden şikayet almamışızdır. Bundan sonra da aynı birliktelik ile devam ettirmemiz lazım. Hep beraber kol kola girerek bu işi ne kadar ileriye götürebilirsek, memlekete o kadar faydalı iş yapmış oluruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kastamonu’ya kattığı değerden dolayı Hayri Bülbül’e teşekkür plaketi takdim edildi. Hayri Bülbül’de nazik davranışlarından dolayı üyelere teşekkür etti.