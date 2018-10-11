Garnizon Komutanı Aydoğdu, Araç Harp Müzesini ziyaret etti

Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, beraberindeki heyetle birlikte Araç ilçesini ziyaret ederek Harp Müzesini gezdi. Müze hakkında yetkililerden bilgi alan Garnizon Komutanı Aydoğdu, başka bir şehirde benzeri bulunmayan Araç Harp Müzesini beğendiğini ifade etti.

Ziyarette İkmal Kıdemli Başçavuş Bayram Uludağ, müzede fotoğrafları ve künyeleri bulunan şehitler ile vefat eden gazilerin ruhları için Yasin-i Şerif okuyarak dua etti.