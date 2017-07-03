Gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada muhtar, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesine bağlı Elmaçukuru Köyü Muhtarı Niyazi Ateş, Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayram pilavını hazırlamak amacıyla sosyal etkinlik binasına gittiği esnada ocağı yakmak için çakmağı ateşlemesiyle birlikte patlama meydana geldi.

Vücudunda yanıklar oluşan Muhtar Niyazi Ateş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilen Muhtar Niyazi Ateş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ramazan Bayramının 1’inci günü yaşanan olayda ağır yaralanan Elmaçukuru Köyü Muhtarı Niyazi Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.