Gazilerin bastonları Araç Müzesine bağışlandı

Müzeye bağışlanan bastonlar müzede sergilenecek.

Türkiye genelinde kendi alanında ilk ve tek olan Araç Harp Müzesinde yeni bir köşe daha oluşturuldu. Gazilerin kullandıkları bastonlar için Araç Harp Müzesinin bir köşesine sergileme bölümü açıldı. Burada Türkiye genelinde gazilerin kullandığı bastonlar bağışlanarak müzede sergilenmeye başlandı.

Araç Harp Müzesi Sorumlusu Gazi Abdullah Savaş, yaptığı açıklamada “Şehitler ve Gaziler diyarı Araç ilçesinde 3 bin 637 şehit ve gazimiz var” ifadesini kullanarak “Savaşlarda ayaklarını kaybetmiş gazilerimizin ahşap protez ayakları uzun süredir müzemizde sergilenmektedir. O gazilerimizden hiçbiri hayatta değildir. Ancak ahşap protez ayakları müzede bir hatıra olarak yaşatılıyor. Şimdi de hayatta olmayan gazi dedelerimizin ağaçtan yapılan ve onların kullandıkları bastonları sergilemeye karar verdik. Gazilerin torunlarından toplayacağımız bastonları müzede sergileyeceğiz. Evlerinde veya işyerlerinde gazi dedelerinin kullandıkları el ile yapılmış ağaç bastonlar bulunanlar bu bastonlarını müzemize bağışlamalarını istiyoruz. Onlar kaybolup gitmesin. Değerli gazilerimizin kıymetli bastonlarını bekliyoruz” diye konuştu.