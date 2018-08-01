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01 Ağustos 2018 11:08

Geldiğinde pişmanlık yaşadığı Kastamonu’dan gelin olarak Azerbaycan’a gitti

Azerbaycan’dan 2013 yılında üniversite eğitimi için Kastamonu’ya gelen ve kente geldiklerinde pişmanlık hissettiklerini söyleyen iki genç, eğitim sırasında tanıştıktan sonra evlenerek ülkelerine geri döndü.

Geldiğinde pişmanlık yaşadığı Kastamonu’dan gelin olarak Azerbaycan’a gitti

01 Ağustos 2018 11:08



İlkin Rasulov ve Şebnem Seferli adlı iki genç, 2013 yılında Azerbaycan’dan eğitim için geldikleri Kastamonu Üniversitesinde tanışarak evlendiler. Üniversite eğitimi için Kastamonu’ya gelen çift, şehre geldikleri ilk hafta tanışarak birlikte zaman geçirmeye başladılar. Eğitim süresi boyunca 5 yılı mutlu bir birliktelikte tamamlayan çift, geçtiğimiz yıl Azerbaycan’da nişanlanarak evlilik kararı aldı. Kastamonu’ya geldiklerinde kısa süreli pişman olduklarını ifade eden çift, mutlu bir yuva kurmalarına ortam sağlayan Kastamonu’da düğün yapma kararı aldı. Azeri gençlerin düğününe katılan arkadaşları ve hocaları, çiftin mutlu günlerine eşlik ettiler.



“Kastamonu’daki kardeşlerimize, Azerbaycan düğününü göstermek istedik”


5 yıl önce Kastamonu’ya geldikleri gün tanıştıklarını anlatan Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölümü öğrencisi damat İlkin Rasulov, “2013 yılında Azerbaycan’dan Kastamonu’ya geldiğimiz gün tanıştık. O günden bu yana birlikteyiz. Kastamonu’dan da gitmeden düğün yapalım istedik. 4 yılın ardından Azerbaycan’da nişanımızı yaptık. Bu senede düğünümüzü yapalım istedik. İlk düğünümüzü de Kastamonu’da yapalım dedik. Çünkü burada çok değerli arkadaşlarımız var, hocalarımız var. Onlarda Azerbaycan düğününü görsünler istedik. Onlarda bizlerin, bu güzel mutluluğumuz kardeş ülke olarak ortak olmalarını istedik. Nasip olursa bir ömür boyu mutlu olmayı düşünüyoruz Allah’ın izniyle” dedi.



Pişman olarak geldiği Kastamonu’dan, gelin olarak Azerbaycan’a gitti


Çok mutlu olduğunu söyleyen Kastamonu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencisi gelin Şebnem Seferli ise, “Çok mutluyum. İyi ki Türkiye’ye gelmişim. İyi ki Kastamonu’ya gelmişim. İyi ki bu güzel insanları tanımışım. Çok mutluyum. Hiç pişman değilim. Ama ilk Kastamonu’ya geldiğimde çok pişmandım ama şuanda çok mutluyum. Duygularımı anlatamıyorum. İnşallah hep böyle mutlu olalım” diye konuştu.


Çift, Kastamonu’da gerçekleştirdikleri düğünün ardından ülkelerinde de ikinci bir düğünü yapmak için Azerbaycan’a gitti.




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