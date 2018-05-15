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15 Mayıs 2018 13:50

Gençlik Haftası gençlik yürüyüşü ile başladı

Daday’da Kaymakamlık ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları gençlik yürüyüşüyle başladı.

Gençlik Haftası gençlik yürüyüşü ile başladı

15 Mayıs 2018 13:50


Daday Miralay Halit Bey İlkokulu önünde başlayan ve Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüşe Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, İlçe Emniyet Amir Vekili Yasemin Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bekir Sami Kavuş, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Bıyıklı, MHP İlçe Başkanı Mehmet Kılıç, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Rıfkı Yirmibeşoğlu, diğer kurum müdürleri, okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Gençlik Haftası programı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından konulan çelenk ile devam ederken, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Erol Aydoğdu’nun günün anlam ve önemine belirten konuşmayı yapması ile son buldu.


Kutlamalar, 19 Mayıs Cumartesi Günü şehir stadyumunda yapılacak bir dizi etkinlik ve yarışmalarla devam edecek.




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