24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekilliği seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Doğa Kültür Köyünde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu ve spor kulüplerinin temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Bakan Bak, spor kulüplerinin temsilcilerine Gençlik ve spor Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken daha fazla sporcunun yetiştirilmesi noktasında yöneticilerden destek istedi.

Amatör spor kulübü yöneticilerinin toplumu dizayn eden, topluma yön verecek örnek kişiler olduğunu kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör sporun özellikle sokaklarda gençlerin bir takım kötü alışkanlılardan uzak tutan önemli bir etken olduğunu belirtti.

“Sokakları uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız”

Kendisinin de çoğu zaman şahit olduğuna değinen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Mahallenin gençlerini uyuşturucu tuzağından kurtaran, gerektiği zaman oraya bileğiyle, bileğiyle müdahale eden, o çocukları kurtaran birer yiğittir amatör spor kulüplerinin yöneticileri. Biz bunlara bizzat şahidiz. O yüzden daha fazla destek vermeliyiz. Sokaklar bizim olacak. Amatör spor kulüplerinin olacak. Her mahalleye tesisler yaparak, basketbol, voleybol, tenis sahaları mahalle tipi sahalar yaparak biz gençlerimizi bu sahalara götüreceğiz. Uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Biz uyuşturucu çetelerine sokakları bırakmayacağız. Sokaklarda amatör spor kulüplerinin yöneticileri olacak. Bunu yerel yönetimlerle beraber biz yapacağız. Sokaktan toplayıp spor salonlarına, yüzme havuzlarına, tribünlere getirdiğiniz ülkemizin güçlü geleceği için doğru yolda bir çocuktur” dedi.

“Gençleri, çocukları içkiden, uyuşturucudan kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran amatör spor kulüpleridir”

Yaşantısı boyunca pek çok kulüpte asbaşkanlık, genel sekreterlik, başkanlık görevlerinde bulunduğunu, soyunma odalarından geldiğini anımsatan Bakan Osman Aşkın Bak, “Soyunma odasın malzeme toplayan bir çocuktum. Ben o vakitler bu işe başladım. Aynı zamanda sahalarda top toplayıcılığı yaptım. Yani sizlerin neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Bana göre amatör spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri birer kahramandır. Mahalledeki gençleri, çocukları içkiden, uyuşturucudan kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran, onların elinden tutan, sahalara götüren, salonlara götüren, onlara topluma faydalı olmayı, sağlıklı bir birey olmayı, insanlara hizmet etmeyi öğreten, onlara toplumun düzgün bireyleri olmayı öğreten kurumlardır amatör spor kulüpleri. Ve burada yöneticilik yapmak kolay iş değildir. Kimi zaman evinizdeki kömürü getirirsiniz çocukları ısıtmak için. Ben yaptım. Pek çok arkadaşımız da yapmıştır. Veya bir esnafa gidip de o çocuklar için malzeme istemiştir. Kimisi de belediyeden destek almıştır. Şimdi şartlar daha iyi. Eskiden çok daha zor durumdaydık. O çamur sahalarda, o soğuk sahalarda antrenman yapmak, antrenman bitiminde sıcak duş alma imkanı eskiden yoktu. Şimdi bunlar çok daha ileri seviyelerde. Çamur sahaları biliyoruz. Ak parti iktidara geldiği zaman yeşil saha oranı yüzde 44 idi. Şimdi bu yüzde 98 seviyesine geldi. Çıkartılan yasalarla belediyelerimiz amatör spor kulüplerine hem maddi hem de ayni malzeme yardımı yapıyorlar” diye konuştu.

“Daha çok spor yapmalı, sporla daha çok iç içe olmalıyız”

Türkiye çapında Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak amatör spor kulüplerine yılda 100 milyon TL’ye yakın malzeme ve ayni yardım sağladıklarını belirten Bakan Bak, “Bu bizim görevimiz. Daha da arttırmayı, kaynakları çoğalttıkça daha fazlasını vermeyi, daha fazla desteklemeyi arzuluyoruz. Hedefimiz bu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız vasıtasıyla sahalar yapıyoruz. Mahalle tipi sahalar yapıyoruz. Antrenman sahaları yapıyoruz. Her şeyde varız. Amatör sporcu sayımızı çok daha arttırmak için çalışıyoruz. Daha önce 2 milyona ulaşan lisanslı sporcu sayısı 9 milyon sayısını geçti. Ama yeterli mi değil. 80 milyon nüfusu olan bir ülkede amatör spor kulübü sayısı daha fazla olmalı. Daha çok spor yapmalıyız. Daha çok sporla iç içe olmalıyız” şeklinde konuştu.

“2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına adaylığında en büyük gücümüz yaptığımız modern stadyumlardır”

Bakanlık olarak amaçlarının amatör spor kulüplerinin güçlü olmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Bak, “Spor camiası aldığı yatırımlar, aldığı destekler açısından hiçbir zaman almamıştır. Bunun artarak devam etmesi de söz konusudur. Mutlaka olacak. Çok daha iyi olacak. Türk sporu için destek olun. Bu ülkenin geleceği için destek olun. Türk sporu büyümeye, gelişmeye devam edecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına aday ülkeyiz. En büyük gücümüz yaptığımız modern stadyumlardır. Yaptığımız tesisler, hazırladığımız dosya. Futbolu ve sporu seven bir ülkedir. Ortamlar ortada. Amatör spor kulüplerine verilen destek, federasyonlara verilen destek. Yetenek taraması başlattık. Sadece bu sene okul sporlarına vereceğimiz destek ki şu ana kadar 423 bin gencimizin taramasını yaptık. Yıl sonuna kadar da 1 milyona ulaşacağız. 2019 yılında bu rakam 5 milyona çıkacak. Türk sporunun alt yapısını bu şekilde oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Bak’ın konuşmasının ardından spor kulüplerinin temsilcileri, sorun ve taleplerini Bakan Bak’a iletti. Bakan Bak, istek ve sorunlarını bürokratlarına not almalarını, Ankara’ya döndükleri zaman iletilen sorunların çözümü noktasında çalışma yapmalarının talimatını verdi.

Program sonrasında Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a hediye takdiminde bulundu.