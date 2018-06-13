Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kastamonu’yu ziyaret edecek

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüğünü belirterek, 18 Haziran’da seçimlerden önce Kastamonu’yu ziyaret edeceğini söyledi.

Demir, “Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştüm, önümüzdeki günlerde inşallah Kastamonu’da olacaklar. Tosya yapılacak mitingin ardından il merkezinde de çeşitli programlara katılacak. Sayın Bakanımızın da söyleyeceği çok fazla sözleri var. Özellikle stadyum projesi var. Çok modern bir stadyum olacak. Spor Salonunu ihale tarihini açıklayacak, sporcu fabrikasını ziyaret edecek ve eksiklikleri yerinde görecek. Gençlik Merkezinin son durumu. Bu yüzden Gençlik ve Spor Bakanımızın bizlere söyleyeceği çok fazla sözü var. Kendisinden rica ettik, seçimin son haftası Kastamonu’ya kendilerini bekliyoruz. İnşallah Pazartesi günü Bakanımız Osman Aşkın Bak ilimize gelecekler” dedi.

Ayrıca Demir, seçim çalışması yürütmek için sağlığının çok elvermediğini belirterek, “Sağlımız, el vermemesine rağmen bizler yine sahalardayız ve seçim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonrada sürdüreceğiz” diye konuştu.