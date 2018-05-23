Gülamoğlu’ndan firmalara Ahşap Fuarı çağrısı

SFC Entegre Orman Ürünleri A.Ş. ile Kastamonu Ağaç İşleri İmal ve Satıcılar Odası Başkanlığı, iftar programı düzenlendi. Salon Şahane’de gerçekleştirilen iftar programına sivil toplum kuruluşu temsilcileri, marangozlar, ağaç sektörü temsilcileri katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte açılan iftarın ardından konuşan SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, 1976 yılından bugüne kadar Kastamonu’da SFC Entegre Orman Ürünlerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “Firmamız ve tesislerimiz hepimizin de malum olduğu gibi ilimiz, ülkemiz ve hatta bölge ülkeleri içerisinde sektöründe lider, entegre olduktan sonra dünyada ilk sıradaki yerini alan konumdadır. Bu bilinçle çevreye duyarlı tesislerini her geçen gün dünya standartlarında yenileyen sektörün ihtiyaç ve çeşitliliğine göre yeni tesisleri devreye alabilen durundadır” dedi.

Bunun en son örneğinin bugüne kadar yurtdışından ithal edilen OSB olduğunu belirten Gülamoğlu, “İç ve dış mekanlarda fazlaca aranan suya dayanıklı yönlendirilmiş levha tesisimizde 2011 yılından beri ilimizde üretime başlayarak ülke ekonomisine ciddi manada katma değer ve istihdam sağlamasıdır. İstihdam denildiğinde firmamız, ilimiz ve ülkemiz için hiçte küçümsenecek derecede doğrudan yatırımları esnasında yetine göre günde bin 400 kişiye istihdam sağlayan devri bir tesis olmanın haklı gururunu hepimize yaşatmaktadır” diye konuştu.

SFC Entegre Orman Ürünleri tesisinin sadece sermaye sahiplerinin değil herkesin olduğunu vurgulayan Gülamoğlu, “Bunu da hepimiz biliyor ve sahipleniyoruz. Anacak bu gibi sektör tesislerinin sürdürülebilirliği siz değerli sanatkar esnafımızın elindedir. Sizler ne kadar çok çalışır, ilerler ve sürekli kapasitenizi arttırırsanız bu tesislerde de o derece büyür ve istihdam oluşturmaya devam eder” şeklinde konuştu.

Bu yılın Kastamonu’da Ahşap sektörü için bir milat olduğuna dikkat çeken Gülamoğlu, “3 Ekim’de bu yıl 8’incisini düzenleyeceğimiz Ahşap Fuarı, sevgili başkanımız ve bürokratlarımızın çabaları ile ilimize kazandırılmış Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebeti ile gelmesini beklediğimiz çok sayıda ziyaretçin olacağındandır. Lütfen bu fırsatı iyi değerlendirelim ve hazırlanalım, bazı şanslar bir kere gelir. Artık Kastamonu, ahşap ve ahşap ustalarının bolca yetiştiği bir il olarak anılması en büyük arzumuzdur. Erzincan denildiğinde nasıl bakır işlemeciliği ile öne çıkıyorsa artık Kastamonu’da denildiğinde ahşap ve ustaları ile anılmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kastamonu olarak ahşabı öncelikle tüm Türkiye’ye sevdirmeleri gerektiğine işaret eden Gülamoğlu, şöyle konuştu: “Çünkü bugün Dünyada baktığımızda ahşap yapı ve bu yapılarda ahşabın kullanım oranları Amerika’da yüzde 90, Almanya’da yüzde 85, Fransa’da yüzde 75’dir. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran 1995-2017 yılları arasında ortalama yüzde 60 civarındadır. Ülkemizde ise bunun yüzde 5 ve 20’yi geçmediği belirtilmektedir. Bunun için bizlere çok görev düşüyor. Bizler, Ahşap Fuarının düzenlenmesiyle birlikte kısmen bunu başlatmış bulunuyoruz. Ayrıca belediyemizin konakları onarması da mutluluk vericidir”

Gülamoğlu, şunları kaydetti: “Dünyada 1,6 milyar nüfus ile çoğunluğu insanlık dışı olaylara maruz kalmış bu mübarek günlerde İslam nüfusunun umudu halini almış ülkemizin liderliğini dikkate alacak olursak tüm bahsetmeye çalıştığım ticari hamlelerimizi gerçekleştirmek zorundayız. Bu vesile ile bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize iftarımıza iştirak ettikleri için teşekkür ediyorum”

Kastamonu Ağaç İşleri İmal ve Satıcılar Odası Başkanı Ergün Can ise, iftara katılanlara teşekkür ederek, “Birlik ve beraberliğimiz için bu tür organizasyonlar yapmak kolay bir iş değil. Ahşap ile ilgili birçok sektör temsilcisini burada ağırlıyoruz. Esnaflarımız, ilçelerden gelen odalarımızda bulunuyor. İnşallah geleneksel hale getirdiğimiz iftarlarımızı da önümüzdeki yıllarda bu şekilde güzel bir birlik ve beraberlik içerisinde geçirmeyi arzu ediyorum” dedi.