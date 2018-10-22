Günlük hayatta kullanılan ürünlerin kontrolü sağlanıyor

Toplantıda piyasada bulunan ürünlerin güvenliği konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kastamonu İŞKUR Müdürlüğünde gerçekleştirilen olan toplantıda piyasada bulunan ürünlerin denetlenmesi, kontrol edilmesi ve yapılacak çalışmalar ile bilgi verildi. Toplantıya Kastamonu Valisi Yardımcısı Vedat Yılmaz, Kastamonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Cafer Açıkel, İŞKUR Yetkilileri, şirket sahipleri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Cafer Açıkel, “Vatandaşlarımızın günlük hayatta kullanmış olduğu asansörlerden elektrikli ev aletlerine, gaz yakan cihazlardan otomotiv aksam ve parçalarına kadar ürünler ile profesyonel maksatla sanayi üretiminde kullanılan makine, sınai gaz tüpleri gibi birçok ürünün piyasadaki denetimleri Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) olarak adlandırılan denetim faaliyetleri ile piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık olarak ülkemizin 81 ilindeki il müdürlüklerimizde çalışan denetçilerimiz ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmaktayız. PGD faaliyetleri kısaca piyasaya arz edilen bir ürünün gerekli güvenlik kriterlerine ve teknik düzenlemelere uygun olarak üretilip üretilmediğinin denetlenmesi anlamına gelmektedir. Denetimlerde öncelikle ürünlerin sahip olması gereken ve ürünün güvenli bir şekilde üretildiğini gösteren belgeler incelenmekte; denetçilerimiz tarafindan gerek görülmesi durumunda ürün test muayeneye gönderilmekte ve bu işlemler sonucunda piyasadan toplatmaya varan önlemler alınabilmektedir” dedi.

100 günlük eylem planında İŞKUR'un farklı kursları yer alıyor

Toplantında sunum yapan İŞKUR Temsilcisi Remzi Kılıç, İŞKUR olarak yeni projelerinin olduğunu ifade ederek, “Bir yeni desteğimiz var yine çocuk bakım desteği.2018 yılında 2-5 yaş arasında 5 yaş dahil çocuğu olan ve kurs programlarına katılan annelere kurs program süresince aylık 400 Türk lİrası bakım desteği karşılanmaktadır. Destekten yalnızca bir çocuk için yararlanmaktadır. Yine bu 100 günlük eylem planımızda bir projemiz daha var. İşte anne projesi, çocuk bakım desteğine yakın bir proje sayılır. Kurumumuz tarafından düzenlenecek istihdam garantili meslek kursları ve işbaşı eğitim programlarına katılması uygun görülen içerisinde yer alan 5 bin kadına kursa veya programa devam ettikleri günler için 70 lira tutarında kursiyer veya zaruri gideri ödenmesi öngörülmektedir. İşte Anne projesi kapsamında sunulan projeden 1-15 yaş arası 15 yaşta dahil çocuğu bulunanlar sosyal yardım alan kadınlar, kadın sığınma evleri veya konukevlerinde kalan kadınlar olmak üzere kadın statüsü genel müdürlüğüyle belirlenecek gruplar arasında yer alan kadınlar bu teşvikten yararlanabilir. Kadınların evlat edindiği veya velayeti altında bulunan çocuk içinde ilk halleri taşıması dahilinde teşvikten yararlanması mümkündür” diye konuştu.