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15 Nisan 2017 15:23

Hanönülü öğrencilerin büyük başarısı

Hanönü Çok Programlı Lisesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası Müdürlüğü’nün 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde düzenleyeceği ‘Dinçer Özer ile 11.

Hanönülü öğrencilerin büyük başarısı

15 Nisan 2017 15:23

Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali’ne davet edildi.


Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran yaptığı açıklamada, Türkiye genelinden 81 ildeki okullar arasından 7 okul arasına girerek festivale katılmaya hak kazanan Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Vurmalı Çalgılar Topluluğu’nun başarısı ilçemizde büyük sevinç yarattığını söyledi. Demirkıran, Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası sanatçısı proje ve hak sahibi Dinçer Özer başkanlığında kurulan ve profesyonel sanatçılardan oluşan seçici kurul gönderilen video kaydında, müzikal açıdan yeterlilik, teknik açıdan yeterlilik, sahne özgüveni, ritmik müzikal bilirtelik uyum bütünlük, enstrüman hakimiyeti gibi kriterleri dikkate alarak festivale katılacak grupların belirlendiğini ve Kastamonu’dan Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencilerinin davet edildiğini belirtti.


Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, 2016-2017 Eğitim öğretim döneminde ilçemizde görev yapmaya başlayan Müzik öğretmeni Zehra Dinçer’in oluşturduğu ritim grubunun 9 ve 10. Sınıflardaki öğrencilerden meydana geldiği yurt dışından davet edilen 3 okul ile birlikte 21 Nisan 2017 akşamı 20:00’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda performanslarını sergileyeceklerini kaydetti.




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