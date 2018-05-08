Hanönü’nde sağlıklı yaşam için Akgöl’e yürüdüler

Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde toplanan vatandaşlar, resmi kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler, minibüslerle yola çıkılarak Hanönü-Ayancık Karayolu Akgöl Kavşağında inildi.

Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, yürüyüş boyunca yürüyüş kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunarak, Akgöl’e kadar yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüş başlatıldı.

Kaymakam Kıyıcı, “Hanönü Kaymakamlığı olarak Akgöl doğal yaşam ortamına toplu olarak bir gezi düzenledik. Gezideki amacımız ilçe kurumlarımızla birlikte olabilme şuurunu ortaya koymak, sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Güzel bir ortam olduğuna inanıyorum. Yararlı olduğuna inanıyorum doğa güzel, birliktelik güzel, birlikte olmak güzel ben bu vesileyle katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yürüyüşün ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Yürüyüşe Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdür Serkan Demirkıran, İlçe Müftüsü Osman Sağlam, resmi kurum ve daire amirleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.