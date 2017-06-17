Hanönü’nde tarihi handa her akşam iftar yemeği veriliyor

Hanönü’nde, ilçedeki esnaf, müteahhit, maden şirketleri ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla Ramazan ayı boyunca ilçenin adını aldığı Tarihi Han’da her akşam ortalama 150 kişiye iftar veriliyor.

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, “İlçemiz Sinop-Kastamonu arasında yol kenarı olduğu için yoldan geçen vatandaşlarımız da Tarihi Han’da düzenlenen iftar programlarına katılabiliyor. Ramazan ayı dolayısıyla kardeşliğimiz ve paylaşımlarımız daha da güçleniyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.