Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 10:34

Hanönü’nde tarihi handa her akşam iftar yemeği veriliyor

Kastamonu (İHA) – Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Ramazan ayı boyunca Tarihi Han’da her akşam iftar yemeği veriliyor.

Hanönü’nde tarihi handa her akşam iftar yemeği veriliyor

17 Haziran 2017 10:34


Hanönü’nde, ilçedeki esnaf, müteahhit, maden şirketleri ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla Ramazan ayı boyunca ilçenin adını aldığı Tarihi Han’da her akşam ortalama 150 kişiye iftar veriliyor.


Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, “İlçemiz Sinop-Kastamonu arasında yol kenarı olduğu için yoldan geçen vatandaşlarımız da Tarihi Han’da düzenlenen iftar programlarına katılabiliyor. Ramazan ayı dolayısıyla kardeşliğimiz ve paylaşımlarımız daha da güçleniyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
23
°
C
  • Pazar
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:40
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!