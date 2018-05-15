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15 Mayıs 2018 14:10

Hanönü’nde “Uçurtma Şenliği” düzenlendi

KASTAMONU (İHA) – Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yılsonu etkinliği kapsamında Farkuşa Meydanında “Uçurtma Şenliği” düzenlendi.

Hanönü’nde “Uçurtma Şenliği” düzenlendi

15 Mayıs 2018 14:10


Hanönü’ne 9 kilometre uzaklıkta bulunan Farkuşa Meydanında düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde çocuklar, rengarenk uçurtmaları gökyüzünde uçurmanın yanı sıra kurulan şişme oyun alanlarında oynadı ve animasyon gösterileriyle keyifli vakit geçirdi.


Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, yaptıkları etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdikleri şenliğe gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, vatandaşlarının etkinlikten memnun olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


Etkinliğe veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




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