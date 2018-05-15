Hanönü’nde “Uçurtma Şenliği” düzenlendi

Hanönü’ne 9 kilometre uzaklıkta bulunan Farkuşa Meydanında düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde çocuklar, rengarenk uçurtmaları gökyüzünde uçurmanın yanı sıra kurulan şişme oyun alanlarında oynadı ve animasyon gösterileriyle keyifli vakit geçirdi.
Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, yaptıkları etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdikleri şenliğe gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, vatandaşlarının etkinlikten memnun olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Etkinliğe veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.