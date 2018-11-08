Haşere ilacından zehirlenen 14 kişi, taburcu edildi

Kastamonu Huzurevi'nde haşere ilacından zehirlendiği tahmin edilen 14 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kastamonu Huzurevi'nde öğle saatlerinde yapılan haşere ilaçlamasının ardından solunum sıkıntısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Kastamonu Devlet Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılan 2'si huzurevi personeli 12'si huzurevi sakini olan 14 kişinin tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan hastalar, hastaneden taburcu edildiler.