Hayvan otlatan Afgan çocuk, bıçaklanarak öldürüldü

Kastamonu'da Afganistan uyruklu 14 yaşındaki çoban Jihad Saflan Hamid, ormanlık alanda bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Çatören Köyünde orman kesimi ile uğraşan işçiler, yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gördü. İşçilerin ihbarı sonrası jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde bıçakla öldürüldüğü belirlenen çocuğun köyde çobanlık yapan 14 yaşındaki Jihad Saflan Hamid olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Afgan uyruklu çocuğun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yaptığı inceleme ve araştırma sonrasında olayla ilgili köyde ikamet eden ve akli dengesi yerinde olmayan 78 yaşındaki H.M.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.